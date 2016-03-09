Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил переходившего дорогу пешехода.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 8 марта примерно в 23:00 на Нобелевском проспекте Хатаинского района житель Баку Эльвин Вердиев на автомобиле марки "ВАЗ-1074" сбил переходившего дорогу мужчину 50-55 лет. Мужчина был госпитализирован в больницу, где в дальнейшем скончался.

По факту ведется расследование в Хатаинском районном управлении полиции.