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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил молодого человека.

Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

Так, возле станции метро 20 Yanvar автомобиль марки Hyundai сбил переходившего дорогу в неположенном месте молодого человека 25-30 лет. Пешеход скончался на месте происшествия. На место аварии прибыли сотрудники Ясамальского районного управления полиции. Определить личность погибшего пешехода не удалось. Тело его было направлено в объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Ясамальское районное управление полиции ведет следствие по данному факту.