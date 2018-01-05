Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль насмерть сбил молодого человека.
Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.
Так, возле станции метро 20 Yanvar автомобиль марки Hyundai сбил переходившего дорогу в неположенном месте молодого человека 25-30 лет. Пешеход скончался на месте происшествия. На место аварии прибыли сотрудники Ясамальского районного управления полиции. Определить личность погибшего пешехода не удалось. Тело его было направлено в объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Ясамальское районное управление полиции ведет следствие по данному факту.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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