Автомобиль насмерть сбил 38-летнюю женщину в Баку

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к смерти пешехода.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабаильском районе.

Желавшая перейти дорогу Гулиева Ламия Афраил гызы 1979 г.р. была сбита автомобилем. В результате она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь женщины не удалось.

По факту Сабаильским районным управлением полиции ведется расследование.