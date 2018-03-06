В Баку автомобиль на высокой скорости совершил аварию, есть пострадавшие - ВИДЕО - ФОТО

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Баку.6 марта. REPORT.AZ/ В Баку автомобиль совершил аварию.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе столицы.

В городе Шуша поселка Рамана двигающийся на высокой скорости автомобиль марки "Мерседес" ударился о заднюю часть стоящего у обочины автомобиля марки ВАЗ-21015. От силы удара ВАЗ перевернулся. Один из пассажиров "Мерседеса" получил травму и был госпитализирован.

В результате происшествия оба автомобиля были деформированы. В связи с аварией на место прибыли сотрудники полиции. Автомобили были отогнаны на штрафную площадку.

По факту назначена автотехническая экспертиза.