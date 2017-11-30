В Баку автомобиль на большой скорости въехал в фонарный столб, водитель сбежал - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Как сообщает Report, на территории, именуемой "круг Статистики", водитель автомобиля марки Kia Sportage потерял управление при выполнении поворота на высокой скорости.
В результате автомобиль въехал в стоящий у края дороги фонарный столб. После у автомобиля отказали задние колеса, машина выехала за пределы дороги.
Во время аварии водитель получил легкую травму. Он снял государственный номерной знак автомобиля и сбежал с места аварии. Сотрудники полиции прибыли на место ДТП. Сейчас личность владельца автомобиля устанавливается.
Начатое по факту расследование продолжается.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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