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    В Баку автомобиль на большой скорости въехал в фонарный столб, водитель сбежал - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Убегая, он снял государственный номерной знак© Report

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    ***10:17

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

    Как сообщает Report, на территории, именуемой "круг Статистики", водитель автомобиля марки Kia Sportage потерял управление при выполнении поворота на высокой скорости.

    В результате автомобиль въехал в стоящий у края дороги фонарный столб. После у автомобиля отказали задние колеса, машина выехала за пределы дороги.

    Во время аварии водитель получил легкую травму. Он снял государственный номерной знак автомобиля и сбежал с места аварии. Сотрудники полиции прибыли на место ДТП. Сейчас личность владельца автомобиля устанавливается.

    Начатое по факту расследование продолжается.

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