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    ​В Баку автобус сбил женщину с ребенком на руках

    Ясамальское РУП проводит оперативно-розыскные мероприятия по данному факту

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Баку автобус сбил женщину с ребенком на руках. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

    Так, 8 апреля в пределах 18:00 на ул. А.Шарифзаде Ясамальского района водитель автомобиля марки Daewoo (маршрутная линия №18), житель города Баку Аслан Мамедов сбил женщину лет 25-30, переходящую дорогу с девочкой на руках примерно 4-5 лет. Обе пострадавшие размещены в больницу.

    Ясамальское районное управление полиции проводит оперативно-розыскные мероприятия по данному факту. 

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