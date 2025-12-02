В Баку автобус насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 02 декабря, 2025
- 09:26
В Баку автобус насмерть сбил пешехода.
Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в жилом массиве "Бина Атчылыг" поселка Бина Хазарского района.
Автобус марки Daewoo под управлением Мамедова Самира Логман оглу сбил переходившего дорогу пешехода Алиева Вургуна Джалил оглу.
В результате от полученных травм пешеход скончался на месте.
По факту возбуждено уголовное дело.
