В Баку автобус насмерть сбил пешехода.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в жилом массиве "Бина Атчылыг" поселка Бина Хазарского района.

Автобус марки Daewoo под управлением Мамедова Самира Логман оглу сбил переходившего дорогу пешехода Алиева Вургуна Джалил оглу.

В результате от полученных травм пешеход скончался на месте.

По факту возбуждено уголовное дело.