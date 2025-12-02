Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Баку автобус насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 02 декабря, 2025
    • 09:26
    В Баку автобус насмерть сбил пешехода.

    Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в жилом массиве "Бина Атчылыг" поселка Бина Хазарского района.

    Автобус марки Daewoo под управлением Мамедова Самира Логман оглу сбил переходившего дорогу пешехода Алиева Вургуна Джалил оглу.

    В результате от полученных травм пешеход скончался на месте.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Bakıda avtobus piyadanı vuraraq öldürüb
