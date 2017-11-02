В Баку арестован заключенный Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" - ДОПОЛНЕНО

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как передает Report, в ходе операции по поимке Этибара Мамедова, известного как "Годжа”, между представителями правоохранительных органов и группой лиц завязалась перестрелка.

Сообщается, что вооруженные лица являлись сообщниками сбежавшего несколько дней назад с железнодорожной станции Баладжары Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа”. Э. Мамедов в ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, был арестован.

В результате инцидента пострадали двое. Раненые были доставлены в Клинический медицинский центр №1. Один из пострадавших Аскеров Анар Азер оглу 1988 г.р. Он помог "Годже" скрыться на грузовике. Другой пострадавший Байализаде Шахмар Шамиль оглу 1993 г.р. Он получил ранения лица.

Сообщается, что Ш. Байализаде был помощником водителя грузового автомобиля, который помог скрыться Этибару Мамедову по прозвищу "Годжа”.

Как стало известно от представителей правоохранительных органов, Э. Мамедов также тяжело ранен.

Во время вооруженного инцидента погибли 2 человека.

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Несколько дней назад сбежавший с железнодорожной станции Баладжары заключенный Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" арестован.

Как передает Report, он был схвачен сотрудниками правоохранительных органов в результате операции в Гарадагском районе.

Во время операции произошел вооруженный инцидент. Есть погибшие и раненые.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов А.Агами и Э.Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А.Агами и Э.Мамедов сбежали.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.