В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под действием наркотиков

В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Главном управлении ГДП, житель столицы Эльяр Вейисов, управлявший автомобилем марки Toyota, был остановлен сотрудниками дорожной полиции за нарушение ПДД.

В ходе проверки документов поведение водителя вызвало подозрения у полицейских. Также отмечается, что шесть месяцев назад он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. При повторном медицинском освидетельствовании Вейисов вновь признался в употреблении наркотических веществ.

За повторное совершение аналогичного правонарушения решением суда он был лишен водительских прав сроком на два года и подвергнут административному аресту на 15 суток.