В Баку арестован водитель, сеявший панику игрушечным пистолетом

Сотрудники полиции расследовали видео, распространившееся в социальных сетях, на котором водитель автомобиля Hyundai демонстрировал из окна игрушечный пистолет, вызывая тревогу у жителей столицы.
Об этом сообщила Report представитель пресс-службы МВД Луму Исрафилли.
По ее словам, 24-летний водитель Hyundai был идентифицирован и задержан правоохранительными органами.
"Он был арестован в административном порядке. Создание опасности и паники в обществе как с помощью настоящего, так и игрушечного оружия влечет за собой юридическую ответственность", - подчеркнула представитель МВД.