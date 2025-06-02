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В Баку арестован водитель, сеявший панику игрушечным пистолетом

В Баку арестован водитель, сеявший панику игрушечным пистолетом В Баку арестован водитель, сеявший панику игрушечным пистолетом
Происшествия
2 июня 2025 г. 17:53
В Баку арестован водитель, сеявший панику игрушечным пистолетом

Сотрудники полиции расследовали видео, распространившееся в социальных сетях, на котором водитель автомобиля Hyundai демонстрировал из окна игрушечный пистолет, вызывая тревогу у жителей столицы.

Об этом сообщила Report представитель пресс-службы МВД Луму Исрафилли.

По ее словам, 24-летний водитель Hyundai был идентифицирован и задержан правоохранительными органами.

"Он был арестован в административном порядке. Создание опасности и паники в обществе как с помощью настоящего, так и игрушечного оружия влечет за собой юридическую ответственность", - подчеркнула представитель МВД.

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