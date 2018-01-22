В Баку арестован совершивший автохулиганство водитель - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Совершивший в Баку автохулиганство водитель наказан на 30 суток заключения.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

В.Асадов сообщил, что на бакинских улицах Рамин Агаев 1985 г.р. на автомобиле марки Naz Lifan не подчинился приказу остановиться сотрудников дорожной патрульной службы, несящих службу на нескольких дорогах и проспектах: "Автомобиль под управлением не подчинившегося приказу водителя преследовали два экипажа ДПС. Автомобиль был задержан на проспекте Нобеля после операции "ловушка". Остановив автомобиль, водитель пытался сбежать, но усилиями сотрудников ДПС был задержан и передан судебному органу. Решением суда Сабаильского района он был приговорен к 30 суткам ареста".

В.Асадов отметил, что Рамин Агаев управлял автомобилем без водительского удостоверения.

*** 21 января, 17:49

Сегодня в утренние часы в Баку был задержан автохулиган.

Как передает Report, сотрудники ДПС в связи нарушением правил маневрирования, неправильным осуществлением обгона, а также повышением скорости дали водителю автомобиля марки "Naz Lifan" с государственным регистрационным номером "90-UR-366" команду «Остановись!».

Неподчинившийся приказу сотрудников ДПС автохулиган, в течение 30 минут пытался скрыться от полиции. Однако на участке «НЗС» Нобелевского проспекта машину удалось остановить с помощью искусственно созданной пробки-преграды. Водитель в этот момент, выйдя из машины, пытался сбежать, но был задержан сотрудниками полиции.

В задержании автомобиля "Naz Lifan" приняли участие 23 автомобиля ДПС патруля дорожной полиции с участием руководства полка.