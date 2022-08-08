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В Баку арестован пытавшийся перекрыть дорогу водитель грузовика

В Баку арестован пытавшийся перекрыть дорогу водитель грузовика В Баку арестован водитель, нарушивший правила грузоперевозок и попытавшийся перекрыть дорогу транспортным средством, не обращая внимания на законные требования полицейского.
Происшествия
8 августа 2022 г. 20:15
В Баку арестован пытавшийся перекрыть дорогу водитель грузовика

В Баку арестован водитель, нарушивший правила грузоперевозок и попытавшийся перекрыть дорогу транспортным средством, не обращая внимания на законные требования полицейского.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Материалы по делу жителя Агстафинского района Микаилова Исмаила Эльдар оглу, который 6 августа был задержан сотрудниками ГДП за нарушение правил перевозки грузов на грузовике марки “DAF”, направлены в суд.

По решению суда водитель арестован в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yolu bağlamağa çalışan yük maşınının sürücüsü həbs edilib

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