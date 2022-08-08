В Баку арестован пытавшийся перекрыть дорогу водитель грузовика

В Баку арестован водитель, нарушивший правила грузоперевозок и попытавшийся перекрыть дорогу транспортным средством, не обращая внимания на законные требования полицейского.

В Баку арестован водитель, нарушивший правила грузоперевозок и попытавшийся перекрыть дорогу транспортным средством, не обращая внимания на законные требования полицейского.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Материалы по делу жителя Агстафинского района Микаилова Исмаила Эльдар оглу, который 6 августа был задержан сотрудниками ГДП за нарушение правил перевозки грузов на грузовике марки “DAF”, направлены в суд.

По решению суда водитель арестован в административном порядке.