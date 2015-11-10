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    В Баку задержан мужчина, силой отобравший автомобиль у водителя такси

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, ограбивший водителя такси. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

    Согласно информации, 31 октября в поселке Маштага в автомобиль марки Opel Vektra жителя Бейлаганского района Захира Гасанова, функционирующего как такси,  сел неизвестный пассажир, который, ударив водителя кулаком по улицу, отобрал у него деньги и угнал автомобиль. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, автомобиль был найден 1 ноября без повреждений на улице Абшерон поселка Нардаран. 9 ноября был задержан житель города Баку Джейхун Муталлимзаде 1993 г.р., подозреваемый в угоне автомобиля. 

    По факту ведется расследование.

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