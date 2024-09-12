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Установлена личность подельника Эльданиза Шюкюрова, обезвреженного полицией в ходе разбойного нападения на квартиру в Баку

Установлена личность подельника Эльданиза Шюкюрова, обезвреженного полицией в ходе разбойного нападения на квартиру в Баку Правоохранительные органы установили личность подельника Эльданиза Шюкюрова, который несколько дней назад совершил вооруженное нападение на квартиру в Бинагадинском районе Баку и был обезврежен сотрудниками полиции.
Происшествия
12 сентября 2024 г. 19:21
Установлена личность подельника Эльданиза Шюкюрова, обезвреженного полицией в ходе разбойного нападения на квартиру в Баку

Правоохранительные органы установили личность подельника Эльданиза Шюкюрова, который несколько дней назад совершил вооруженное нападение на квартиру в Бинагадинском районе Баку и был обезврежен сотрудниками полиции.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

Согласно заявлению, Орхан Абдуллаев (1994 г.р.) вместе с ранее неоднократно судимым Шюкюровым (1972 г.р.) 9 сентября примерно в 21:00 совершил разбойное нападение на квартиру предпринимателя Рауфа Исмайлова. Вооруженные злоумышленники потребовали у хозяев квартиры крупную сумму денег, когда на место происшествия прибыла полиция, они оказали вооруженное сопротивление.

Эльданиз Шюкюров, как сообщалось ранее, был обезврежен полицией, однако Абдуллаеву удалось скрыться.

"На основании собранных доказательств Абдуллаеву предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, привлечен к ответственности в качестве обвиняемого. Кроме того, на основании ходатайства следователя и представления прокурора в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mənzilə silahlı basqın edərək polisə müqavimətdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

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