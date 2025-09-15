В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"
- 15 сентября, 2025
- 16:58
В Баку арестован бизнесмен Аббасов Вюсал Ширван оглу, обвиняемый сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Как сообщает Report, на заседании в Хатаинском районном суде под председательством судьи Вугара Нагиева, в отношении В.Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.
Прокуратурой Хатаинского района Вюсалу Аббасову предъявлено новое обвинение по статье 192.3.2 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство в особо крупном размере).
До этого В. Аббасов обвинялся по статье 308 Уголовного кодекса (Злоупотребление должностными полномочиями).
Отметим, что уголовное дело в отношении предпринимателя Вюсала Аббасова, известного в деловых кругах как "Вюсал 300" было возбуждено по обвинению в незаконной лизинговой деятельности.
Согласно обвинению, Аббасов оформлял лизинг на автомобили и другое имущество граждан под залог по незаконно завышенным процентным ставкам.
В социальных сетях уже распространились кадры опечатанных прокуратурой офиса и гаража "Вюсала-300".
Вюсал Аббасов известен в Баку как арендодатель самых дорогих машин. Автомобили многих известных представителей шоу-бизнеса по документам принадлежат именно ему.