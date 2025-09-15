Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"

    Происшествия
    • 15 сентября, 2025
    • 16:58
    В Баку арестован бизнесмен Вюсал 300

    В Баку арестован бизнесмен Аббасов Вюсал Ширван оглу, обвиняемый сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

    Как сообщает Report, на заседании в Хатаинском районном суде под председательством судьи Вугара Нагиева, в отношении В.Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

    Прокуратурой Хатаинского района Вюсалу Аббасову предъявлено новое обвинение по статье 192.3.2 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство в особо крупном размере).

    До этого В. Аббасов обвинялся по статье 308 Уголовного кодекса (Злоупотребление должностными полномочиями).

    Отметим, что уголовное дело в отношении предпринимателя Вюсала Аббасова, известного в деловых кругах как "Вюсал 300" было возбуждено по обвинению в незаконной лизинговой деятельности.

    Согласно обвинению, Аббасов оформлял лизинг на автомобили и другое имущество граждан под залог по незаконно завышенным процентным ставкам.

    В социальных сетях уже распространились кадры опечатанных прокуратурой офиса и гаража "Вюсала-300". 

    Вюсал Аббасов известен в Баку как арендодатель самых дорогих машин. Автомобили многих известных представителей шоу-бизнеса по документам принадлежат именно ему.

    уголовное дело Генпрокуратура мошенничество
