В Баку 68-летний мужчина скончался после падения из окна
Происшествия
- 03 ноября, 2025
- 10:58
В Насиминском районе Баку мужчина скончался в результате падения с высоты.
Как сообщает Report, 31 октября Насиров Фуад Алескер оглу (1957 г.р.) упал во время ремонта окна в своем доме.
Пострадавший был госпитализирован, однако несмотря на усилия врачей скончался 2 ноября.
По факту ведется расследование.
