    В Баку 68-летний мужчина скончался после падения из окна

    Происшествия
    • 03 ноября, 2025
    • 10:58
    В Насиминском районе Баку мужчина скончался в результате падения с высоты.

    Как сообщает Report, 31 октября Насиров Фуад Алескер оглу (1957 г.р.) упал во время ремонта окна в своем доме.

    Пострадавший был госпитализирован, однако несмотря на усилия врачей скончался 2 ноября.

    По факту ведется расследование.

    Лента новостей