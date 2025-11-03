В Баку 68-летний мужчина скончался после падения из окна

В Насиминском районе Баку мужчина скончался в результате падения с высоты.

Как сообщает Report, 31 октября Насиров Фуад Алескер оглу (1957 г.р.) упал во время ремонта окна в своем доме.

Пострадавший был госпитализирован, однако несмотря на усилия врачей скончался 2 ноября.

По факту ведется расследование.