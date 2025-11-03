Bakıda pəncərədən yıxılan 68 yaşlı kişi ölüb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Hadisə
    03 noyabr, 2025
    10:42
    Bakıda pəncərədən yıxılan şəxs ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində qeydə alınıb.

    Belə ki, oktyabr ayının 31-i 1957-ci il təvəllüdlü Fuad Ələsgər oğlu Nəsirov yaşadığı evdə pəncərə düzəldərkən yıxılıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilən F.Nəsirov noyabrın 2-si ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

