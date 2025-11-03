Bakıda pəncərədən yıxılan 68 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 03 noyabr, 2025
- 10:42
Bakıda pəncərədən yıxılan şəxs ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, oktyabr ayının 31-i 1957-ci il təvəllüdlü Fuad Ələsgər oğlu Nəsirov yaşadığı evdə pəncərə düzəldərkən yıxılıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilən F.Nəsirov noyabrın 2-si ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
