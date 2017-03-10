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    В Баку 57-летний мужчина совершил суицид, выстрелив себе в голову из пистолета

    По факту ведется расследование

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Баку 57-летний мужчина совершил суицид, выстрелив себе в голову из пистолета.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Хазарском районе.

    Дадашов Илдырым Рза оглу (1960 г.р.), проживающий в поселке Бузовна, с целью совершения самоубийства выстрелил из пистолета Макарова себе в голову.

    И. Дадашов скончался на месте происшествия. Его тело было передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, отделение Хазарского района.

    В связи с фактом в Прокуратуре Хазарского района по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса возбуждено уголовное дело. Устанавливаются причины самоубийства.

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