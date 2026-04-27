В Баку 41-летняя женщина погибла при падении с 6-го этажа

В Баку 41-летняя женщина погибла в результате падения с 6-го этажа.

Как сообщает Report, Гюлер Замaнoвa (1985 г.р.) погибла по неосторожности, выпав из окна своего дома в поселке Баладжары во время мытья окон.

По факту прокуратурой Бинагадинского района проводится расследование.