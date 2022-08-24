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В Баку 39-летний мужчина взорвал гранату

В Баку 39-летний мужчина взорвал гранату В поселке Пиршаги Сабунчинского района мужчина взорвал гранату.
Происшествия
24 августа 2022 г. 08:54
В Баку 39-летний мужчина взорвал гранату

В поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку мужчина взорвал гранату.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, сегодня утром житель Агдамского района Интизам Наджафов, 1983 года рождения, на почве семейных разногласий взорвал гранату с требованием встречи с бывшей женой.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников полиции на территории были обеспечены меры безопасности, пострадавших нет. И.Наджафов задержан.

По предварительным данным, 39-летний мужчина развелся с женой 12 лет назад. От совместного брака у них имеется трое детей.

По факту ведется расследование.

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