Стали известны подробности происшествия в Баку, в результате которого пострадал 3-летний ребенок - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Стало известно, что раненый в Баку 3-летний ребенок тяжело пострадал по другой причине.

Как сообщает Report, мать трехлетнего Умида Джабраилова Чичек Джабраилова пояснила агентству, что на ее ребенка упала люстра: "Я помыла люстру и поставила ее на шкаф. Умид, играющий с сестрой, коснулся шкафа. В итоге люстра упала ему на спину. Он получил повреждения спины".

В настоящее время состояние ребенка стабильное, средней тяжести.

Отметим, что новость, связанная с У.Джабраиловым, была распространена как "ножевое ранение" из-за ошибки в "Книге регистрации" в больнице, в которую он был помещен.

***09:16

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баку 3-летний ребенок получил ножевое ранение при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в одном из домов по улице Ю. Эйвазова на территории поселка Гарачухур Сураханского района.

Так, Джабраилов Умуд 2014 г.р. получил колото-резаные ранения в области лопатки и спины. Он был помещен в больницу.