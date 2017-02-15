В Баку 28-летний мужчина совершил мошенничество в отношении двух человек

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Баку в отношении двух человек совершено мошенничество.

Как сообщает Report, в связи с этим в правоохранительные органы обратились жители Баку Ариф Мамедов 1987 г.р. и Самира Адыгезалова 1979 г.р.

Жалобщики отметили, что в августе 2016 года были обмануты Назимом Гамбаровым 1989 г.р., который под предлогом создания бизнеса взял у А.Мамедова 71 000 долларов США, а у С.Адыгезаловой – ювелирные изделия на 26 000 манатов.

По факту ведется расследование.