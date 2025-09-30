В Баку 27-летний парень скончался в ДТП

В Баку в дорожно-транспортном происшествии скончался 27-летний парень.

Как сообщает Report, автомобиль, за рулем которого находился Наджафов Айдын Гюлага оглу (1998 г.р.), во время движения в направлении поселка Бильгях Хазарского района Баку попал в ДТП.

Парень с травмами был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.