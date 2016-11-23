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    В Баку 26-летняя женщина отравилась угарным газом

    В ванной установлен обогреватель, не отвечающий стандартам

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/  В Баку 26-летняя женщина отравилась угарным газом в ванной комнате. 

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу: Сабунчинский район, поселок Сабунчи, Городское шоссе, 5-й переулок, дом 11.

    Согласно информации, Мурадова Рейхана Намеддин гызы (1990 г.р.), находясь одна дома, зашла в ванную, где отравилась угарным газом. Р.Мурадова была госпитализирована в больницу, ее состояние удовлетворительное. 

    В ходе расследования выяснилось, что в ванной установлен обогреватель, не отвечающий стандартам.

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