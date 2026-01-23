Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Баку 25-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 10:03
    В Баку 25-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

    В Ясамальском районе Баку 25-летний мужчина скончался от отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, Ахмадзаде Ахмаед Сахиб оглу (2001 г.р.) умер от отравления угарным газом в ванной комнате собственного дома, расположенного на улице М. Мамедзаде.

    По факту ведется расследование.

    угарный газ отравление угарным газом смерть газовое оборудование
    Bakıda gənc oğlan dəm qazından boğularaq ölüb

