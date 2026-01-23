В Баку 25-летний мужчина скончался от отравления угарным газом

В Ясамальском районе Баку 25-летний мужчина скончался от отравления угарным газом.

Как сообщает Report, Ахмадзаде Ахмаед Сахиб оглу (2001 г.р.) умер от отравления угарным газом в ванной комнате собственного дома, расположенного на улице М. Мамедзаде.

По факту ведется расследование.