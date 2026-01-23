В Баку 25-летний мужчина скончался от отравления угарным газом
Происшествия
- 23 января, 2026
- 10:03
В Ясамальском районе Баку 25-летний мужчина скончался от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, Ахмадзаде Ахмаед Сахиб оглу (2001 г.р.) умер от отравления угарным газом в ванной комнате собственного дома, расположенного на улице М. Мамедзаде.
По факту ведется расследование.
Последние новости
10:36
В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языкаМилли Меджлис
10:27
IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходуЭнергетика
10:24
Гарафулич: ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации NDC 3.0Экология
10:20
IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦАЭнергетика
10:20
В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"Милли Меджлис
10:15
В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзалПроисшествия
10:10
В Баку мужчина скончался после укола антибиотикаПроисшествия
10:09
В Лянкяране 52-летний мужчина погиб, упав с крыши домаПроисшествия
10:05