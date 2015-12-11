Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 24-летняя девушка скончалась в результате отравления угарным газом.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Азизова Нармин Рагим гызы 1991 года рождения оказалась в беспомощной ситуации в своей квартире в Наримановском районе города Баку.

На место были привлечены спасатели службы спасения особого риска министерства, был проведен осмотр квартиры, девушку нашли в ванной комнате без сознания.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи констатировали смерть Н.Азизовой от отравления угарным газом.