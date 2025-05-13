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В Баку 22-летний водитель погиб в ДТП

В Баку 22-летний водитель погиб в ДТП В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в Баку погиб один человек.
Происшествия
13 мая 2025 г. 09:02
В Баку 22-летний водитель погиб в ДТП

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в Баку погиб один человек.

Как сообщает Report, Алиев Али Сахиб оглу, 2003 года рождения, двигаясь на принадлежащем ему легковом автомобиле марки "ВАЗ-2107", наехал сзади на двигавшийся в попутном направлении фургон Ford Transit, которым управлял житель Билясуварского района Алиев Эльдениз Абузер оглу, 1978 года рождения.

В результате столкновения водитель первого транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda minik avtomobili furqona çırpılıb, ölən var

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