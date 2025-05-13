В Баку 22-летний водитель погиб в ДТП

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в Баку погиб один человек.

В дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей в Баку погиб один человек.

Как сообщает Report , Алиев Али Сахиб оглу, 2003 года рождения, двигаясь на принадлежащем ему легковом автомобиле марки "ВАЗ-2107", наехал сзади на двигавшийся в попутном направлении фургон Ford Transit, которым управлял житель Билясуварского района Алиев Эльдениз Абузер оглу, 1978 года рождения.

В результате столкновения водитель первого транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.