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    В Баку 22-летний парень нанес двум соседям ножевые ранения

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 22-летний парень нанес ножевые ранения соседям.

    Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №19 по улице Назима Исмаилова в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

    Проживающий по указанному адресу Гюндюз Асланов (1988 г.р.) поспорил с соседями Вугаром Зейналзаде (1999 г.р.) и Фаридом Гулиевым (1994 г.р.). В результате Г.Асланов нанес обоим ножевые ранения в грудь.

    Получившие тяжелые ранения В.Зейналзаде и Ф.Гулиев были доставлены в 3-ю городскую клиническую больницу.

    По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело. Г.Асланов задержан. 

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