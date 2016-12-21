В Баку 22-летний парень нанес двум соседям ножевые ранения

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 22-летний парень нанес ножевые ранения соседям.

Как сообщает Report, инцидент произошел напротив дома №19 по улице Назима Исмаилова в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Проживающий по указанному адресу Гюндюз Асланов (1988 г.р.) поспорил с соседями Вугаром Зейналзаде (1999 г.р.) и Фаридом Гулиевым (1994 г.р.). В результате Г.Асланов нанес обоим ножевые ранения в грудь.

Получившие тяжелые ранения В.Зейналзаде и Ф.Гулиев были доставлены в 3-ю городскую клиническую больницу.

По факту в Сабунчинском РУП возбуждено уголовное дело. Г.Асланов задержан.