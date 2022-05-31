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В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа

В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа 30 мая в районе 12 часов в Наримановскую районную прокуратуру поступила информация, что Зульфугар Гасымзаде 2001 г.р. погиб, упав с высоты на территории района.
Происшествия
31 мая 2022 г. 10:46
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа

30 мая в районе 12 часов в Наримановскую районную прокуратуру поступила информация, что Зульфугар Гасымзаде 2001 г.р. погиб, упав с высоты на территории района.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

Предварительное расследование установило, что Зульфугар Гасымзаде, работавший фасадным мастером при строительстве многоэтажного здания ЖСК Zirvə-A, погиб, упав по неосторожности с пятого этажа этого здания при выполнении работ.

По факту в Наримановской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего лица или иные тяжкие последствия) УК АР.

По делу продолжаются следственные мероприятия.

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