В Баку молодой человек убил родственника, укравшего его сестру - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Выяснились детали убийства, совершенного на территории Сабунчинского района города Баку.
Как сообщает Report, убийство произошло на мосту в поселке Пиршагы Сабунчинского района.
Согласно информации, 21-летний Нурлан Гулиев позвал своего двоюродного брата Махира Гулиева к мосту. По информации, неделю назад М.Гулиев украл сестру Н.Гулиева в целях женитьбы.
Н.Гулиев поспорил со своим двоюродным братом на мосту, после чего ударил ножом М.Гулиева в область сердца и сбросил его с моста. М.Гулиев скончался.
Отметим, что убийца и убитый являются вынужденными переселенцами из Агдамского района.
*** 11:08
В Баку произошло убийство.
Как сообщили Report в Сабунчинской районной прокуратуре, Нурлан Гулиев 1995 года рождения на почве конфликта ударил ножом своего двоюродного брата 24-летнего Маарифа Гулиева.
М.Гулиев скончался по дороге в больницу.
Н.Гулиев добровольно сдался полиции.
По факту ведется следствие.
News DepartmentАвтор новости
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