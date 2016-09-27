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    В Баку молодой человек убил родственника, укравшего его сестру - ОБНОВЛЕНО

    Он добровольно сдался полиции

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Выяснились детали убийства, совершенного на территории Сабунчинского района города Баку.

    Как сообщает Report, убийство произошло на мосту в поселке Пиршагы Сабунчинского района.

    Согласно информации, 21-летний Нурлан Гулиев позвал своего двоюродного брата Махира Гулиева к мосту. По информации, неделю назад М.Гулиев украл сестру Н.Гулиева в целях женитьбы.

    Н.Гулиев поспорил со своим двоюродным братом на мосту, после чего ударил ножом М.Гулиева в область сердца и сбросил его с моста. М.Гулиев скончался.

    Отметим, что убийца и убитый являются вынужденными переселенцами из Агдамского района.

    *** 11:08

    В Баку произошло убийство. 

    Как сообщили Report в Сабунчинской районной прокуратуре, Нурлан Гулиев 1995 года рождения на почве конфликта ударил ножом своего двоюродного брата 24-летнего Маарифа Гулиева.

    М.Гулиев скончался по дороге в больницу. 

    Н.Гулиев добровольно сдался полиции.

    По факту ведется следствие.

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