В Баку 20 января перекроют движение на некоторых дорогах

В связи с Общенациональным днем скорби - 20 января, на некоторых дорогах и проспектах будет ограничено движение транспорта, изменено направление движения.

В связи с Общенациональным днем скорби - 20 января, на некоторых дорогах и проспектах будет ограничено движение транспорта, изменено направление движения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Араз Аскерли.

По словам А.Аскерли, 20 января с 08:00 до завершения церемонии полностью будет ограничено движение транспорта по дорогам, пересекающимся с проспектом Парламента: "Ограничение движения осуществляется для обеспечения комфортного, беспрерывного и безопасного движения лиц, которые придут почтить память жертв трагедии 20 января.

В связи с этим движение всех транспортных средств с пересечения улицы Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, с пересечения круга Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, улицы Мехди Гусейна, от здания Телетеатра, пересечения улиц Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть с задней части здания Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента – Аллеи шехидов будет полностью перекрыто, направление движения изменится.

Водителям рекомендуется по возможности меньше пользоваться личным транспортом в данном направлении, отдать предпочтение общественному транспорту".