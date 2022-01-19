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В Баку 20 января перекроют движение на некоторых дорогах

В Баку 20 января перекроют движение на некоторых дорогах В связи с Общенациональным днем скорби - 20 января, на некоторых дорогах и проспектах будет ограничено движение транспорта, изменено направление движения.
Происшествия
19 января 2022 г. 09:52
В Баку 20 января перекроют движение на некоторых дорогах

В связи с Общенациональным днем скорби - 20 января, на некоторых дорогах и проспектах будет ограничено движение транспорта, изменено направление движения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил главный инспектор Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Араз Аскерли.

По словам А.Аскерли, 20 января с 08:00 до завершения церемонии полностью будет ограничено движение транспорта по дорогам, пересекающимся с проспектом Парламента: "Ограничение движения осуществляется для обеспечения комфортного, беспрерывного и безопасного движения лиц, которые придут почтить память жертв трагедии 20 января.

В связи с этим движение всех транспортных средств с пересечения улицы Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, с пересечения круга Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, улицы Мехди Гусейна, от здания Телетеатра, пересечения улиц Иззата Набиева и Аббасгулу Аббасзаде, то есть с задней части здания Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента – Аллеи шехидов будет полностью перекрыто, направление движения изменится.

Водителям рекомендуется по возможности меньше пользоваться личным транспортом в данном направлении, отдать предпочтение общественному транспорту".

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Версия на азербайджанском языке Yanvarın 20-də Bakıda bir sıra yollar bağlanacaq - SİYAHI

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