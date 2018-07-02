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    В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня

    По данному факту продолжается расследование

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Хокмали Бинагадинского района.

    Муса Бабаев 2002 г.р. был убит ударом ножа. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий был задержан совершивший преступление Агарамазан Исмайлов 2000 г.р.

    По данному факту продолжается расследование.

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