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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Хокмали Бинагадинского района.
Муса Бабаев 2002 г.р. был убит ударом ножа. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий был задержан совершивший преступление Агарамазан Исмайлов 2000 г.р.
По данному факту продолжается расследование.
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