В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня

По данному факту продолжается расследование

2 июля, 2018 11:44

https://report.az/storage/news/b5811c7c42ee6926e0c6211e8f16b437/941f2c97-bb24-4370-b190-a36eb6526315_292.jpg Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Баку 18-летний юноша убил 16-летнего парня. Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано в поселке Хокмали Бинагадинского района. Муса Бабаев 2002 г.р. был убит ударом ножа. В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий был задержан совершивший преступление Агарамазан Исмайлов 2000 г.р. По данному факту продолжается расследование.

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