В Бакинском военном суде завершились выступления адвокатов обвиняемых граждан Армении

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых был предоставлен переводчик на язык, которым владеет, а также адвокаты для защиты.

На суде присутствовали обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебные слушания начались с выступлений защитников обвиняемых.

Новость дополняется...