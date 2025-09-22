Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 14:17
    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    В Бакинском военном суде были зачитаны документы по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях.

    Как сообщает Report, один из обнародованных документов касается интенсивного обстрела сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района в феврале 1992 года.

    Согласно материалам дела, нападавшие использовали как стрелковое оружие, так и тяжелую военную технику. В результате этих трагических событий в селе Малыбейли были убиты 12 мирных жителей, 3 человека пропали без вести. В селе Гушчулар погибли 4 человека, еще 9 были взяты в заложники.

    В ходе заседания был также исследован документ по еще одному уголовному делу - об обстреле автобуса марки Laz 8 сентября 1991 года в Ходжавендском районе. Согласно материалам, вблизи фермы села Киш вооруженные автоматами армяне открыли огонь по автобусу, в результате чего 7 человек погибли на месте, а 27 получили ранения различной степени тяжести.

    Бакинский военный суд армяне Карабах военные преступления
    Məhkəmədə Malıbəyli və Quşçular kəndlərinə hücumla bağlı sənədlər elan edilib
    Documents regarding attacks on Malibayli, Gushchular villages read at Baku Military Court

    Последние новости

    14:27

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га

    Внутренняя политика
    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    Лента новостей