В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

В Бакинском военном суде были зачитаны документы по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях.

Как сообщает Report, один из обнародованных документов касается интенсивного обстрела сел Малыбейли и Гушчулар Шушинского района в феврале 1992 года.

Согласно материалам дела, нападавшие использовали как стрелковое оружие, так и тяжелую военную технику. В результате этих трагических событий в селе Малыбейли были убиты 12 мирных жителей, 3 человека пропали без вести. В селе Гушчулар погибли 4 человека, еще 9 были взяты в заложники.

В ходе заседания был также исследован документ по еще одному уголовному делу - об обстреле автобуса марки Laz 8 сентября 1991 года в Ходжавендском районе. Согласно материалам, вблизи фермы села Киш вооруженные автоматами армяне открыли огонь по автобусу, в результате чего 7 человек погибли на месте, а 27 получили ранения различной степени тяжести.