О нас

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна В суде дали показания потерпевшие в результате преступных деяний, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении, а также правопреемники потерпевших.
Происшествия
1 июля 2025 г. 18:47
В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, связанным с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, а также терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья Гюнель Самедова), обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым он владеет, то есть русский, а также адвокат, выбранный им для своей защиты.

Судья Зейнал Агаев перед допросом разъяснил потерпевшим и правопреемникам потерпевших, впервые участвующим в судебном процессе, их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем адвокат обвиняемого Рубена Варданяна Авраам Берман обратился в суд. Он сообщил, что 23 июня судебная коллегия позволила обвиняемому ознакомиться с протоколами судебных заседаний, проведенных 13 и 17 февраля текущего года. В настоящее время они хотят ознакомиться с решением, принятым на подготовительном заседании суда и отраженным в протоколе. Сторона защиты также попросила предоставить им выписки из решений об удовлетворении ходатайств, поданных ими на заседаниях в эти даты.

Обвиняемый Рубен Варданян также поддержал обращение своего адвоката.

Председательствующий судья Зейнал Агаев сказал, что до сих пор суд предоставлял возможность обвиняемому и его защитнику ознакомиться с любыми документами, и снова, как и прежде, это им будет позволено.

Затем в суде дали показания потерпевшие в результате преступных деяний, совершенных в ходе агрессивной войны и оккупационной политики Армении, а также правопреемники потерпевших.

Сначала показания дал Абсаледдин Кёклеров в качестве правопреемника потерпевшего Сархана Кёклерова. Он сказал, что его брат был ранен в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Агдере, и умер в госпитале через 5 дней.

Тахир Гасымов в своих показаниях сказал, что его сын Гаджиали Гасымов был подстрелен снайпером вблизи города Ханкенди, находился в коме в Республиканской нейрохирургической больнице и умер через 4 месяца.

Новость дополняется...

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam etdirilib

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
Сейфаддин Гусейнли: Наши родственники в России находятся под давлением
28 июня 2025 г. 13:09
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Екатеринбурге
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Екатеринбурге
1 июля 2025 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi