В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 15:57
В Бакинском военном суде начался судебный процесс по делу Шохрата Мамедова, обвиняемого в государственной измене путем выполнения заданий иностранных спецслужб.
Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Далее было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение, которое назначено на 14 ноября.
Шохрат Мамедов обвиняется по статье 274 (государственная измена) УК АР. Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в марте текущего года. Мамедову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.
