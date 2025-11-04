В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене

В Бакинском военном суде начался судебный процесс по делу Шохрата Мамедова, обвиняемого в государственной измене путем выполнения заданий иностранных спецслужб.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Далее было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение, которое назначено на 14 ноября.

Шохрат Мамедов обвиняется по статье 274 (государственная измена) УК АР. Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в марте текущего года. Мамедову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.