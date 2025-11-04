Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене

    Происшествия
    • 04 ноября, 2025
    • 15:57
    В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене

    В Бакинском военном суде начался судебный процесс по делу Шохрата Мамедова, обвиняемого в государственной измене путем выполнения заданий иностранных спецслужб.

    Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Заура Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Далее было принято решение о передаче уголовного дела на судебное рассмотрение, которое назначено на 14 ноября.

    Шохрат Мамедов обвиняется по статье 274 (государственная измена) УК АР. Он был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в марте текущего года. Мамедову грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненное заключение.

    судебный процесс госизмена Шохрат Мамедов Бакинский военный суд
    Bakı Hərbi Məhkəməsində dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    Последние новости

    16:05

    Названы сроки полного ввода в эксплуатацию завода по опреснению морской воды в Азербайджане

    Промышленность
    16:05

    АПБА: В импортированном из Грузии картофеле обнаружены паразиты

    Здоровье
    16:02

    На Филиппинах из-за тайфуна "Калмаэги погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:59

    ЕС выделяет Украине 1,8 млрд евро в рамках пятого транша помощи

    Другие страны
    15:57

    В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене

    Происшествия
    15:54

    Азербайджан и Алжир создают Совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

    Внешняя политика
    15:43

    В Баку изменят схему движения ряда автобусных маршрутов в связи с Парадом Победы

    Инфраструктура
    15:43

    Дело обвиняемого в финансировании терроризма направлено в суд

    Происшествия
    15:40

    Сахиль Бабаев: Азербайджан впервые сократит дефицит сводного бюджета ниже 20% ненефтяного ВВП

    Финансы
    Лента новостей