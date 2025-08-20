В бакинском поселке задержаны подозреваемые в хищении солнечных панелей

В поселке Гала Хазарского района Баку зафиксирован факт кражи имущества на крупную сумму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, с участка жителя поселка были похищены солнечные панели, водяной мотор, самовар и электропровода на общую сумму 35 тыс. манатов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 1-го отделения полиции Хазарского РУП задержали подозреваемых в совершении преступления - 51-летнего И.Мамедова, 29-летнего А.Эйвазова и 24-летнего И.Буниятова.

По факту проводится расследование.