    В бакинском поселке горит ресторан

    Происшествия
    • 05 ноября, 2025
    • 15:40
    В бакинском поселке горит ресторан

    В ресторане в поселке Рамана Сабунчинского района города Баку начался пожар.

    Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    На место выехали подразделения Государственной противопожарной службы.

    В настоящее время проводятся работы по тушению огня.

    Ramanada restoran yanır

