В бакинском поселке горит ресторан
Происшествия
- 05 ноября, 2025
- 15:40
В ресторане в поселке Рамана Сабунчинского района города Баку начался пожар.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На место выехали подразделения Государственной противопожарной службы.
В настоящее время проводятся работы по тушению огня.
