Ramanada restoran yanır
Hadisə
- 05 noyabr, 2025
- 15:27
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Ramana qəsəbəsində restoranda yanğın başlayıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunublar.
Hazırda yanğınsöndürmə işləri həyata keçirilir.
