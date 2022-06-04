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В бакинском отеле произошла поножовщина между супругами

В бакинском отеле произошла поножовщина между супругами 4 июня в районную прокуратуру Насиминского района Баку поступила информация, что жительница Джалилабадского района Ругайя Абдуллаева, 1996 г.р. получила ранения в отеле Citadel, расположенном на улице Л.Тостого.
Происшествия
4 июня 2022 г. 11:09
В бакинском отеле произошла поножовщина между супругами

4 июня в районную прокуратуру Насиминского района Баку поступила информация, что жительница Джалилабадского района Ругайя Абдуллаева, 1996 г.р. получила ранения в отеле Citadel, расположенном на улице Л.Тостого.

Как сообщили Report в прокуратуре Насиминского района, расследование выявило обоснованные подозрения, что супруг Р.Абдуллаевой Тарлан Абдуллаев, 1992 г.р., во время конфликта на почве личных отношений нанес ей многочисленные ножевые ранения, предприняв попытку умышленного убийства.

По факту в Насиминской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на убийство).

Тарлан Абдуллаев был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda hoteldə kişi həyat yoldaşını bıçaqlayıb

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