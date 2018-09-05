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    В бакинском метро мужчина ударил ножом бывшую жену

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На станции метро "Насими" Бакинского метрополитена произошла поножовщина.

    Как передает Report, на станции метро "Насими" к Гулиевой Эльнаре Балоглан гызы (1972) подошел ее бывший муж и между ними возникла ссора, во время которой Э.Гулиева получила удар ножом в область груди. Раненая помещена в Клинический медицинский центр №1.

     По факту правоохранительными органами ведется расследование.

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