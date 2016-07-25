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    В бакинском кафе совершена кража

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В бакинском кафе совершена кража.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в одном из кафе на территории Бинагадинского района был украден мобильный телефон, принадлежащий жительнице Баку Сарие Исмаиловой. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 7-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции и Полка полиции быстрого реагирования, был задержан житель столицы Заур Ахундов, подозреваемый в совершении кражи. 

    Расследование по факту продолжается.

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