Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В бакинском кафе неизвестные нанесли 54-летнему мужчине 4 ножевых ранения в голову и туловище.

Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Сабунчинского района.

Согласно информации, в одном из кафе в поселке Бакиханова неизвестные нанесли Джумшудову Афсару Муршуд оглу 1963 г.р. 1 ножевое ранение в голову и 3 удара в туловище.

Раненый А.Джумшудов был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту ведется расследование.