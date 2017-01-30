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    В бакинском кафе неизвестные нанесли 54-летнему мужчине 4 ножевых ранения

    Состояние раненого оценивается как тяжелое

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В бакинском кафе неизвестные нанесли 54-летнему мужчине 4 ножевых ранения в голову и туловище. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории Сабунчинского района.

    Согласно информации, в одном из кафе в поселке Бакиханова неизвестные нанесли Джумшудову Афсару Муршуд оглу 1963 г.р. 1 ножевое ранение в голову и 3 удара в туловище. 

    Раненый А.Джумшудов был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 

    По факту ведется расследование.

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