В Бабекском районе мать и трое детей пострадали в ДТП

В Бабекском районе Нахчыванской АР произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре члена одной семьи.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на трассе между селами Бадашкан и Ярымджа.

В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2107" и Kia травмы различной степени тяжести получили Алиева Нурия Агасы гызы, ее дети - Алиева Мяляк Севиндик гызы, Алиева Фатма Севиндик гызы и Алиев Ильхам Севиндик оглу. Все пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.