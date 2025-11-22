Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Бабекском районе мать и трое детей пострадали в ДТП

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 18:47
    В Бабекском районе мать и трое детей пострадали в ДТП

    В Бабекском районе Нахчыванской АР произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре члена одной семьи.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на трассе между селами Бадашкан и Ярымджа.

    В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2107" и Kia травмы различной степени тяжести получили Алиева Нурия Агасы гызы, ее дети - Алиева Мяляк Севиндик гызы, Алиева Фатма Севиндик гызы и Алиев Ильхам Севиндик оглу. Все пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу.

    На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.

    ДТП Бабекский район Нахчыванская АР пострадавшие
    Фото
    Babək rayonunda yol qəzası baş verib, ana və üç övladı xəsarət alıb

    Последние новости

    20:13

    Число погибших из-за атаки ВС РФ на Тернополь возросло до 33

    Другие страны
    19:58

    IRNA: Турция поможет Ирану в тушении лесного пожара в Мазендеране

    В регионе
    19:44

    Армия Израиля ликвидировала трех боевиков ХАМАС в Рафахе

    Другие страны
    19:29

    В Турции 54 школьника отравились пищей

    В регионе
    19:17

    Названа причина ареста экс-президента Бразилии Болсонару

    Другие страны
    19:12

    Общественники Азербайджана и Армении вновь встретятся в формате "Мост мира"

    Внешняя политика
    19:05

    СМИ: Европа настаивает на изменении ряда пунктов плана США по Украине

    Другие страны
    18:58

    ЦАХАЛ нанес удар по пусковым установкам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    18:47
    Фото

    В Бабекском районе мать и трое детей пострадали в ДТП

    Происшествия
    Лента новостей