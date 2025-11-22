В Бабекском районе мать и трое детей пострадали в ДТП
Происшествия
- 22 ноября, 2025
- 18:47
В Бабекском районе Нахчыванской АР произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре члена одной семьи.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на трассе между селами Бадашкан и Ярымджа.
В результате столкновения автомобилей "ВАЗ-2107" и Kia травмы различной степени тяжести получили Алиева Нурия Агасы гызы, ее дети - Алиева Мяляк Севиндик гызы, Алиева Фатма Севиндик гызы и Алиев Ильхам Севиндик оглу. Все пострадавшие госпитализированы в Нахчыванскую республиканскую больницу.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции, по факту ведется расследование.
