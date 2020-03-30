В Азербайджане выявлено еще 64 факта заражения коронавирусом

За последний день в Азербайджанской республике зарегистрировано 64 факта заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Состояние трех из них оценивается как тяжелое, 11 - как средней тяжести, состояние остальных - стабильное.

Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении отмечается, что 11 зараженных коронавирусной инфекцией, прошли лечение в больницах особого режима и были отпущены домой.

"Несмотря на интенсивные превентивные меры по всему миру против распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая стала глобальной проблемой, усилия по предотвращению пандемии и минимизации ее последствий пока не увенчались успехом.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 30 марта 2020 года, около 640 тыс. человек в 203 странах мира заразились инфекцией, более 30 тыс. человек погибли", - говорится в сообщении штаба.

В целом, в Азербайджане зарегистрировано 273 факта заражения коронавирусом. Из них 26 человек были излечены, 4 человека скончались, 243 продолжают лечение в больницах особого режима.