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В Азербайджане выявлены еще 2 случая коронавируса

​В Азербайджане выявлены еще 2 случая коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру. Хотя во многих странах в настоящее время проводятся интенсивные профилактические меры, предотвратить распространение инфекции не удалось.

Как сообщили Report в оперативном штабе при Кабмине, по последним данным, в Азербайджане зарегистрировано еще 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.  

В настоящее время 18 пациентов, помещенные в больницы особого режима, находятся под строгим контролем, принимаются соответствующие меры для их лечения.

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