В Азербайджане в прошлом году возбуждено 7 уголовных дел в связи с органами ИВ

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"В Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре поступили жалобы на негативные случаи в органах исполнительных властей".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года заявил заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в прошлом году были возбуждены 7 уголовных дел, связанных с органами исполнительных властей:

"По данным делам были арестованы 9 должностных лиц. Предварительное следствие в их отношении было завершено и передано в суд".