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В Азербайджане уволили прокуроров 5 районов

В Азербайджане уволили прокуроров 5 районов

Прокуроры нескольких районов были уволены.

Как сообщает Report, генеральный прокурор Кямран Алиев подписал соответствующий приказ. 

Согласно приказу, освобождены от занимаемой должности прокурор Хатаинского района Юсиф Илдырымзаде, прокурор Сабунчинского района Джейхун Ширинов, прокурор Насиминского района Салман Мамедли, прокурор Габалинского района Максад Оруджев, прокурор Евлахского района Эльхан Панахов.

Другим приказом К.Алиева был уволен и начальник отдела материально-технического обеспечения генеральной прокуратуры Нияз Мамишов.

Руководитель пресс-службы генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил факт в ответ на запрос Report. Он отметил, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах прокуратуры" лица, достигшие предельного возраста пребывания на службе в прокуратуре, были освобождены от занимаемых должностей.

Отметим, что принявший ранее нового генерального прокурора Кямрана Алиева в формате видеоконференции президент Ильхам Алиев дал свои рекомендации органам прокуратуры по проведению реформ.

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