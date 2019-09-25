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В Азербайджане скончался бывший начальник полиции

В Азербайджане скончался бывший начальник полиции

В Азербайджане скончался бывший начальник полиции.

Как сообщает Report, скончался бывший начальник Сабунчинского и Сураханского РУП Этибар Газыбеков. 

Э.Газыбеков, родившийся в 1951 году в Нахчыване, с 1974 года занимал различные должности в органах внутренних дел Азербайджана. 

Он был начальником Сабунчинского и Сураханского РУП, в последние годы занимал должность первого заместителя начальника Центрального управления спецсвязи ООО "Азерпочт". В 2017 году Э.Газыбеков ушел из ООО.

 Э.Газыбеков был удостоен ордена "Азербайджанский флаг" и почетного звания "Заслуженный пограничник". 

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