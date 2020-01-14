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В Азербайджане полицейского-взяточника уволили из органов

В Азербайджане полицейского-взяточника уволили из органов

Уволен сотрудник полиции, подозреваемый в получении взяток от водителей грузовиков.

Об этом сообщил Report начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев.

По его словам, согласно приказу министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова, сотрудник полка Дорожно-патрульной службы старший сержант полиции Вугар Мехтиев уволен из органов внутренних дел.

Ранее в социальных сетях распространился видеоролик, на котором видно как сотрудник ДПС требовал взятки у водителей грузовиков. Видео было снято на новом посту ДПС в Масаллы. Сотрудником-взяточником оказался Вугар Мехтиев.

источник: unikal.org

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